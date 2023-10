Torna il gran ciclismo a Ussana. Per sabato è in programma il Trofeo Comune di Ussana, primo memorial Maurizio Moi. Il ritrovo dei corridori è fissato alle 9 con partenza alle 11.

La manifestazione ciclistica, riservata alla categoria master maschile e femminile, è organizzata dal “Pedale Ussanese”, col patrocinio del Comune di Ussana, e la collaborazione della Pro Loco e delle associazioni locali. Si svolge in concomitanza con i festeggiamenti “Tempus de Binnenna”.

La corsa è in ricordo di Maurizio Moi, che è stato dirigente del Pedale Ussanese e anche ciclista, scomparso qualche anno fa. Moi ha dato tanto a questo sport e adesso, hanno detto i dirigenti del Pedale Ussanese, «è giusto ricordarlo con questa manifestazione. Sarà certamente onorato da tutti i presenti nel migliore dei modi».

La gara si corre in un circuito di 1200 metri all’interno del paese, da ripetersi 25 volte. Parteciperanno 45 concorrenti per motivi di sicurezza. Le iscrizioni sono chiuse da qualche giorno per il raggiungimento del numero dei partecipanti. Il favorito nella categoria maschile è sicuramente Eros Piras della Donori Bike mentre nella categoria femminile il favore del pronostico è dalla parte di Lucia Muscas.

