È Gianluca Usai ad aggiudicarsi la quindicesima edizione della Coppa Santa Croce, gara ciclistica con partenza e arrivo a Oristano.

Ben ottantadue chilometri con passaggio a Siamanna, Villaurbana, Usellus, Ales e Morgongiori. L’ottimo Usai della 4 Mori Bike è arrivato in parata col compagno di squadra Dimitri Calabrese. Il gruppo regolato da Matteo Mascia della Monteponi è arrivato staccato di poco più di un minuto. Quarto posto per Andrea Pisanu (Club Antonio Manca) e a seguire Andrea Lovicu (Bike Team Demurtas), Giuseppe Lampis (Donori Bike), Fabrizio Farci (Monreal), Marco Pasquariello (Sc Cagliari). Una cinquantina i partecipanti.

«Siamo andati in fuga dopo una decina di chilometri», dice Usai. «Con me, Dimitri Calabrese, Alessandro Ferrero dell’Oleandro Budoni, Lorenzo Demurtas della Sc Cagliari e Luca Uccheddu della Linas Bike. Allo scollinamento prima di Usellus siamo rimasti in tre: io, Calabrese e Ferrero. Col mio compagno abbiamo alzato il ritmo staccando anche Ferrero. Abbiamo resisto assalto del gruppo. Il massimo vantaggio», continua, «è stato di sette minuti. Siamo stati bravi a gestirlo considerato che da Morgongiori sino all’arrivo ad Oristano avevamo il vento in faccia. Dovevamo fare questo tipo di gara. È stata studiata, ci siamo riusciti. Una soddisfazione immensa dopo tanti sacrifici. È la mia prima vittoria assoluta nel 2024. Ringrazio Dimitri, tutta la squadra e gli sponsor».

