Eros Piras e Emiliano Murtas, entrambi della Donori Bike, vincono rispettivamente le gare di ciclismo amatoriale a Quartu Sant’Elena e Monserrato, organizzate da Gino Mameli.

Sabato scorso a Monserrato per la “Coppa Città di Monserrato - 3° Memorial Luca Argiolas – Giorgio Serreli e Ignazio Argiolas”, inserita all’interno Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, l’ex professionista Emiliano Murtas ha preso subito la testa della gara mantenendola per tutti i 27 giri in programma. Il corridore di Carbonia, vincitore anche nella scorsa edizione teneva particolarmente a bissare il successo in un circuito dove negli anni ’90 gareggiavano i grandi professionisti italiani e stranieri. Murtas ha doppiato quasi tutti gli avversari, solo in otto hanno evitato questo destino. Alle spalle di Murtas è arrivato il suo compagno di squadra Eros Piras, il quale durante la corsa ha controllato gli avversari dal tentativo di riprendere il fuggitivo. Terzo classificato Antonio Marongiu, uno dei pochi corridori che ha fatto di tutto per chiudere lo strappo senza però riuscirci. A seguire Orlando Pitzanti e Giuseppe Lampis. Presente l’amministrazione comunale con il sindaco Tomaso Locci che ha fatto da mossiere, il vicesindaco Raffaele Nonnoi, l’assessora alla Cultura Emanuela Stara e altri consiglieri. Oltre alla Polizia locale, Mameli ha ringraziato tutti i volontari per aver assicurato la sicurezza alla manifestazione ciclistica.

Domenica a Quartu, per il “Gran Premio Ciclistico 37 Sagra Dell’Uva”, la partenza è stata data da Gianni Orrù, presidente del comitato stabile per i festeggiamenti di Sant’Elena. Presente anche l’assessora allo Sport del Comune di Quartu. Diciotto giri per gli uomini e dieci per le donne nel classico circuito cittadino. Sulla linea di partenza 60 corridori. «Un bellissimo spettacolo sportivo», dice Mameli, «davanti ad un numerosissimo pubblico che applaudiva i corridori ad ogni passaggio».

Dopo il via è partito come un razzo Eros Piras della Donori Bike con Emiliano Murtas, suo compagno, che agiva da stopper. Dopo qualche chilometro esce dal gruppo il bravissimo Paolo Murroni della Mas Bike di Oristano riuscendo ad agganciare Piras. I due hanno viaggiato di comune accordo col gruppo degli immediati inseguitori che ha tentato più volte di andare a riprenderli senza riuscirvi. Nella volata finale si è imposto il corridore di Villasor. Alla corsa quartese hanno partecipato anche una rappresentativa di corridori di Sassari tesserati con la Ciclobottega Factory ottenendo buoni piazzamenti. Ottimi risultati anche per la Sestu bike guidata dalla bravissima presidente Carola Muscas. Nella categoria femminile successo della fortissima Ariana Perdisci, italo-brasiliana della Sestu Bike, che ha preceduto la compagna di squadra Lucia Muscas e Cristiana Atzori.

I prossimi appuntamenti sono domenica 24 settembre a Elmas e il 30 settembre ancora a Quartu (a questa gara prenderà parte anche una rappresentativa di corridori trapiantati lombardi e il sardo Stefano Caredda).

