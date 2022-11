A Cagliari la prima volta della Champions League di tennistavolo femminile.

Il Quattro Mori, approdato al secondo turno va a sbattere sul muro dell’UCAM Cartagena, formazione spagnola che al Palatennistavolo si è imposta 3-0. A questo punto della competizione il gioco si fa duro, entrano in scena i pezzi da novanta e il Cartagena si è presentato con tre giocatrici tra le prime cento del mondo. Ma il Quattro Mori non ha sfigurato, anzi. A più riprese ha “minacciato” di rimettere tutto in discussione, ed in questi frangenti sono emerse la classe e l’esperienza che hanno indirizzato la partita.

Prima partita del secondo turno, il coach Stefano Curcio manda subito in campo Andreea Dragoman (numero 94 del mondo) opposta a Maria Xiao (85), spagnola con trascorsi a Castelgoffredo. La rumena vince il primo set, il Palatennistavolo sogna. Nel secondo Xiao strappa e dal 5-5 si invola all’11-6. Nel terzo Dragoman è avanti 9-5, viene raggiunta, sciupa due set point e perde ai vantaggi. Ultimo set, equilibrio sino al 9-9, poi i due punti decisivi di Xiao.

La partita appare indirizzata. Tania Plaian ha di fronte l’americana Lily Zhang, numero 25 del mondo. La sua presenza era in forse, arriva a Cagliari direttamente dal Cile dove era impegnata nei Giochi Panamericani. Plaian ha il set point sul 10-9, poi subisce un parziale di 3-0. Senza storia i successivi due set. Una curiosità, Zhang è stata scoperta in America da Massimo Costantini, tre scudetti con la Marcozzi. “Really?” (veramente?) ha detto con compiaciuta sorpresa vedendo la foto all’interno del Palatennistavolo.

Edem Offiong le prova tutte per riaprire la partita, opposta all’ungherese Madarasz (75 del mondo). Vince il primo set, crolla nel secondo, il terzo è avanti 6-2 ma subisce la prepotente rimonta. La nigeriana vince il quarto 11-6, si va al quinto ma la partita non si allunga, Madarasz vince 6-3.

3-0 finale, punteggio severo forse ingeneroso, ma il team spagnolo non ha avuto vita facile, ribaltando situazioni che parevano compromesse.

Sabato il livello sale ancora. Al Palatennistavolo arriva il TTC Berlin Eastside, la squadra tedesca numero uno del ranking europeo e vincitrice di cinque Champions League.

