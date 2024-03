Nuovo turno, il dodicesimo di ritorno, nonchè ultimo del mese di Marzo, per via delle festività Pasquali, altro derby. Dopo quello di alta quota tra il Tempio, secondo, e la leader dell'Eccellenza, l'Ilvamaddalena, che non ha prodotto alcuna variazione in classifica per via dello 0-0 finale, i "galletti" si spostano in laguna. Lì incontreranno il San Teodoro Porto Rotondo per la loro loro seconda "Stragallurese" in una settimana, in attesa dell'ultima, a metà aprile, quando al "Manconi" si misureranno con la storica rivale calcistica, il Calangianus.

I Teorotondini sono reduci dall'ottimo pareggio in rimonta di Oristano, a cui ha contribuito in maniera più che tangibile il capocannoniere della serie A Sarda, Alessio Mulas, con una doppietta, e più che mai in vetta con 22 centri all'attivo. Ad avere però, l'attacco più prolifico in questa stagione è il Tempio: 49, distribuite fra Victory Igene (11), Alessio Virdis (10), 7 a testa sono invece di Giovanni Bulla e Edoardo Donati con le altre che mancano al totale di Roccuzzo, Dias, Gomez, Sabino ed altri.

Anche la difesa dei Galluresi dell' interno risulta tra le meno perforate: in testa c'è l'Ilva con 13 reti al passivo, seguita dalla Ferrini con 19, ne hanno subite invece 23 sia il Tempio che il Calangianus. Quest'ultima sarà anche tra le meno prolifiche ma la sua difesa , scusando il bisticcio di parole si difende molto bene. Per completare il discorso eccoci al San Teodoro: ne ha segnato 44 e subite una in meno.

«Ci vorrà il miglior Tempio per cercare di superare quel San Teodoro, la cui classifica», ha detto Giuseppe Cantara, «non è veritiera rispetto al valore dell'organico guidato da Sanna. Il nostro atteggiamento mentale dovrà essere quello giusto per portare a casa il risultato pieno».

Così Riccardo Sanna: «Speriamo innanzitutto che sia una bella partita, in cui il gioco delle due squadre sia espressione del loro valore. Il Tempio, non lo scopro io, è un’ottima squadra che verrà a San Teodoro per fare risultato. Noi dal canto nostro», conclude Sanna, «faremo di tutto per ottenere un risultato che ci dia tranquillità. L'auspicio da parte di tutti è che la gara sia improntata alla corretezza sia in campo che sugli spalti».

L'incontro tra Teodorotondini e Tempiesi si giocherà sabato 16, arbitrerà il Sig. Virgili di Olbia. Per quanto riguarda le formazioni il Tempio non ha squalificati ma ci sono alcuni acciaccati: Igene ,Virdis e Truddaiu, ma dovrebbero essere in campo. Nel San Teodoro non sarà presente lo squalificato Frisciata ed anche Varrucciu e Saiu, ed è in forte dubbio la presenza dell'infortunato Saggia.

