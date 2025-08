Una visita d’eccezione che ha lasciato il segno.

Nei giorni scorsi, Jimmy Butler, fuoriclasse Nba e volto dei Golden State Warriors, ha fatto capolino al PalaDatome di Olbia per alcune sedute di allenamento. Attualmente in vacanza in Sardegna, l'ala originaria del Texas ha scelto la storica palestra della città gallurese per mantenersi in forma durante il soggiorno sull’isola. A darne notizia è stata la stessa società olbiese con un post pubblicato su Instagram.

Con Butler anche un altro ospite d’eccezione: Nikola Kalinić, ala serba protagonista in Eurolega con la Stella Rossa di Belgrado ed ex compagno di Gigi Datome ai tempi del Fenerbahçe, che ha condiviso con la stella NBA una delle sessioni in campo.

Butler, classe 1989, vanta un curriculum d'eccezione: sei volte All-Star (2015–2018, 2020, 2022), inserito nel secondo quintetto NBA nel 2023 e per quattro volte nel terzo (2017, 2018, 2020, 2021). A lungo protagonista anche con la canotta dei Miami Heat, ha fatto parte per cinque volte del secondo quintetto difensivo NBA, è stato “Most Improved Player” nel 2015 e miglior recuperatore di palloni nella stagione 2020/2021.

