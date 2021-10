Castiadas e Ossese mettono una seria ipoteca sul passaggio del turno alle semifinali di Coppa Italia.

Castiadas-Sant’Elena 5-1. La squadra del Sarrabus ha piegato con un netto 5-1 il Sant’Elena. I sarrabesi, orfani del bomber Mauricio Villa, sono andati a segno con Melis, Santoro (doppietta), Ruggeri e Zedda. La rete degli ospiti nella ripresa con Claudio Mura per il provvisorio 3-1. L’ex Luca Caboni ha fallito un penalty nel recupero del primo tempo.

Ilva-Ossese 0-3. L’Ossese ha espugnato il campo dell’Ilvamaddalena con le reti di Dettori, Chelo e Gueli, tutte nel primo tempo. I bianconeri riscattano così il momento difficile in campionato. La società, attraverso il vice presidente Carlo Mentasti, aveva chiesto una reazione che c’è stata.

Monastir-Guspini 2-1. Bene anche il Monastir che in Coppa si trasforma. La squadra di Nicola Manunza ha battuto (2-1) grazie alla doppietta di Fangwa. In mezzo la rete di Andrada per i biancorossi che nell’incontro di ritorno proveranno a ribaltare il risultato.

Ghilarza-Taloro 1-2. Il Taloro Gavoi non si ferma più e vince anche in Coppa Italia. Questa volta sul campo del Ghilarza (1-2). Taloro avanti al 21’ del primo tempo con Secchi. Il raddoppio è di Littarru al 28’ su punizione dal limite. Nella ripresa il Ghilarza va in gol capitan Chergia, ma non basta.

