Una squadra blasonata dove in Serie D hanno mosso i primi passi calciatori del calibro di Antonio Langella e Tore Pinna e che in panchina ha visto allenatori prestigiosi come Antonio Ravot e Bernardo Mereu. In seguito il declino fino alla scomparsa di qualche anno fa.

Entusiasmo. Se Castelsardo si sta nuovamente innamorando del calcio il merito è di un gruppo di coraggiosi dirigenti che hanno rifondato la squadra da zero, ripartendo dalla Terza categoria. Prima dello stop per la pandemia la vittoria del campionato. In questa stagione dominio assoluto nel girone H di Seconda: 25 punti in 9 giornate, frutto di 8 vittorie e un solo pareggio. E soprattutto 8 punti di distacco dalle seconde in classifica Sorso e Palau. Il presidente è Pier Filippo Deniccu, 34 anni. "La squadra sta mantenendo le aspettative della vigilia e nella cittadina c'è molto entusiasmo.- spiega - Al campo di "Lu Ponti", in attesa del ripristino del Comunale, si stanno rivivendo momenti calcistici felici. Abbiamo tutto per fare bene: una formazione composta da diversi giovani interessanti e calciatori locali esperti. Inoltre ci siamo affidati ad un tecnico come Emanuele Riu, che è alle prime esperienze in panchina, ma che ha carisma e soprattutto capacità".

I tifosi. Non mancano gli ultras, la "Nuova armata", un gruppo di 30 ragazzi cresciuti a pane e Castelsardo. Marco Lepori, 22 anni, è uno degli animatori."Ogni domenica è un divertimento - dice - sana passione e gran tifo per i nostri colori rossoblù. Vogliamo andare sempre più in alto e non fermarci solo alla vittoria del campionato di Seconda categoria". Tra i tifosi della squadra il sindaco Antonio Capula."Castelsardo è una piazza calcistica di notevoli tradizioni - afferma - noi come Amministrazione stiamo dando il maggior supporto possibile a squadra e dirigenti. La speranza è rivedere al più presto la compagine nel calcio sardo che conta, almeno in Promozione o Eccellenza. Occorrono pazienza e programmazione. Ma ho molta fiducia in coloro che stanno tenendo il timone di questa gloriosa società".

