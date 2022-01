Preavviso di rinvio. Casi Covid anche all’Hermaea Olbia, che annuncia che chiederà lo slittamento della gara casalinga con Brescia del 16 gennaio valida per la 4ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley.

La società del presidente Gianni Sarti comunica “che, in seguito agli ultimi controlli effettuati con tampone antigenico sul gruppo squadra, sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19”, così recita la nota emessa stasera. “I soggetti positivi – prosegue il comunicato – sono stati collocati in isolamento fiduciario e regolarmente segnalati all’Azienda Sanitaria Locale come stabilito dai protocolli. La società chiederà pertanto il rinvio della prossima gara interna, prevista per domenica 16 gennaio contro Brescia”.

Un’altra sfida, e nello specifico la gara in programma domenica in trasferta contro il Sassuolo della 3ª giornata di ritorno del campionato cadetto, era già stata rinviata dalla Lega Volley per casi di positività al Covid riscontrati nel gruppo delle emiliane. A questo punto, le galluresi dovrebbero tornare a giocare il 23 gennaio, in occasione della 5ª di ritorno, in trasferta contro l’Assitec Sant’Elia.

© Riproduzione riservata