Sono giornate di allenamenti intensi, a tratti anche molto duri, quelli cui David Suazo sta sottoponendo il Carbonia in attesa che il Covid dia tregua alla formazione biancoblù: la gara di mercoledì 19 contro l'Aprilia è stata infatti rinviata per la terza volta dopo che anche fra le fila del club minerario sono emersi casi di positività al coronavirus.

Il ritorno in campo. Tuttavia la formazione mineraria tornerà a scendere in campo il 23 gennaio dopo oltre un mese a Santa Maria Capua Vetere nella trasferta contro il Gladiator e rischiano di essere assenti Mastino e Basciu, in forse anche il nuovo attaccante Korè. Ciò non toglie che l'ex bomber del Cagliari Suazo non ne stia approfittando per imporre ai calciatori del Carbonia -ultimi in classifica nel campionato di Serie D - un super lavoro.

Allenamenti pesanti. Un carico pesante cui vengono sottoposti anche i nuovi arrivati, appunto l'attaccante francese Korè, il difensore italo argentino Pitta e il mediano Alfieri. Considerato poi lo stop imposto dalla Federazione e visti i recuperi sospesi, il campionato del Carbonia potrebbe riprendere fra il 23 gennaio e i primi di febbraio secondo un calendario che appare ballerino. Intanto lo stadio, in cui il Carbonia ha ripreso ad allenarsi dopo oltre un anno, sta lentamente cambiando volto, ma in meglio.

