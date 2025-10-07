La seconda vittoria consecutiva del Carbonia, capace di superare domenica 2 a 1 il Buddusò, si porta in dote anche un'altra buona notizia: si avvicina il rientro allo stadio Zoboli. Il club minerario che disputa il campionato di Eccellenza ha infatti iniziato la stagione da emigrato forzato (e non è la prima volta in questi anni) la preparazione a Calasetta ed è proseguita a Narcao dove da più di un mese si disputano le gare ufficiali di Coppa Italia e di campionato.

Si deve ai lavori di sistemazione dello stadio Zoboli che stanno per essere ultimati e soprattutto in considerazione della risemina totale del manto erboso che la società di concerto con il Comune ha deciso di fare adesso e non alla fine della stagione. I nuovi irrigatori e il relativo sistema idraulico sta permettendo di riavere un manto erboso in perfette condizioni e questo potrebbe consentire rientro del Carbonia già il 19 di ottobre, sebbene manchino ancora adempimenti burocratici da rispettare. Nel frattempo i minerari guidati da Graziano Mannu si godono la seconda vittoria consecutiva che li proietta a sette punti, in seguito al pareggio contro il Taloro e la vittoria in trasferta contro il Sant'Elena.

