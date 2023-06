A oltre un mese dalla fine di una stagione ampiamente soddisfacente in Eccellenza, cui sommare una sfortunata finale di Coppa Italia persa ai rigori, il Carbonia inizia a muovere il mercato.

«Confermato in panchina Diego Mingioni - avverte il presidente Stefano Canu- per la prima squadra è ferma intenzione confermare il blocco degli over della passata stagione inserendone altri se si riterrà necessario, ma il punto è che i nostri under hanno destato interesse di più squadre».

Così il Cagliari preleverà il giovanissimo classe 2009 Daniele Nocco, ma forse non sarà l’unico: la Torres e l’Atletico Urio con la COS in serie D «ci hanno chiesto informazioni su Nicola Muscas». Cioè il classe 2005 che questa stagione ha esordito in Eccellenza andando in doppia cifra realizzativa: «Sceglierà dove andare, noi agevoleremo sicuramente la sua scelta».

