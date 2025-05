Si gioca domani alle 16 la gara di ritorno Tortolì-Sant'Elena per la finale playoff di Promozione: arbitrerà Gabriele Sari di Alghero. In gioco un eventuale ripescaggio in Eccellenza, legato ai playoff nazionali di Eccellenza e ai ripescaggi in Serie D di squadre retrocesse (Cos, Ilvamaddalena e Atletico Uri che possono fare domanda, oltre ovviamente alle squadre retrocesse negli altri gironi dell'Interregionale).

Domenica scorsa a Mulinu Becciu la gara di andata è finita 1-1. Previsti se necessario i tempi supplementari e i tiri di rigore per determinare la squadra vincitrice.

Da ricordare che la finale per il terzo e quarto posto è stata già giocata, col successo dell'Usinese contro il Coghinas per 2-6.

© Riproduzione riservata