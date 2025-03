La parola d'ordine è dimenticare i quattro punti dilapidati in sette giorni e che avrebbero forse già consentito al Carbonia di scongiurare in anticipo gli spareggi salvezza per restare in Eccellenza. Domenica alle 16 arriva allo Zoboli (dove è in corso la posa della nuova copertura della tribuna) il Calangianus e la squadra di Diego Mingioni non potrà più permettersi distrazioni. Le stesse che sono costate molto care due settimane fa quando contro il San Teodoro (dietro di un punto) il Carbonia avanti 2-0 alla fine del primo tempo si è fatto recuperare 2-2 al 91'; e poi pure la settimana dopo contro l'Alghero (che si trova due punti dietro il Carbonia): sulcitani avanti 1-0, la rete del pareggio degli algheresi è arrivata al 92'. Diego Migioni, a parte l'infortunato Nicolas Garcia, si ritrova l'intera rosa a disposizione: tutti abili e arruolati per quello che si profila come il primo scontro salvezza che culminerà l'ultima di campionato allo Zoboli nel big match, un autentico spareggio, contro la Ferrini.

© Riproduzione riservata