Dopo la conferma ufficiale di Diego Mingioni, il Carbonia inizia a delineare la squadra che la prossima stagione disputerà l’Eccellenza regionale.

Si parte dalle conferme e le più importanti sono al momento quelle del mediano Costantino Chidichimo, del difensore Matteo Broglia, del centrocampista Nicola Mancini e (di ritorno dall’Atletico di Cortoghiana) dell’attaccante Lorenzo Sartini. Le altre operazioni cui sta lavorando lo staff di Mingioni con il presidente Stefano Canu prevedono l’arrivo di due portieri, di un difensore centrale, di altri due mediani e di tre giocatori d’attacco. Non sarà facile perché non è mistero che il budget del Carbonia abbia dei limiti, ma ci sono comunque calciatori disposti a trasferirsi in casacca biancoblù.

La campagna acquisti è dunque entrata nel vivo e in maniera ufficiale: prima solo operazioni sottotraccia oppure cessioni eccellenti come Porcheddu, Dore, Basciu e Lambroni.

