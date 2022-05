La vittoria di ieri contro la Vis Artena ha ridato morale e speranze al Carbonia disperatamente impegnato nella lotta per restare in serie D. Ma la sfida proseguirà domenica prossima nella difficile trasferta di Aprilia con gli avversari che risiedono nella parte medio-alta della classifica. Vero è che la squadra di David Suazo affronterà una formazione che forse non ha più nulla da chiedere a questo campionato, però la recente esperienza insegna che non occorre fidarsi considerata la sconfitta di una settimana fa proprio allo Zoboli contro il Muravera che, forse complice anche decisioni arbitrali controverse, si è imposto 3 a 1 compromettendo così la rincorsa salvezza del Carbonia il quale con la vittoria di ieri si è portato alla penultima posizione. La partita contro l'Aprilia potrebbe mostrare l'insidia dovuta ad alcuni diffidati che in caso di nuova ammonizione rischiano di saltare l'ultima gara casalinga che si terrà contro il Gladiator e che potrebbe determinare la presenza o no del Carbonia all'interno della zona spareggi. Punti fondamentali da ottenere in modo da evitare così la retrocessione immediata in Eccellenza. Nella gara vinta ieri 2-0 contro la Vis Artena da un lato è un segnale positivo il fatto di aver creato una quantità incredibile di occasioni da rete, dall'altro preoccupa averne dilapidate un numero incredibile prima di realizzare il gol della tranquillità a un minuto dal termine. Aspetto su cui anche oggi Suazo ha ricominciato a lavorare in allenamenti specifici. E intanto la gara Carbonia-Gladiator del 25 maggio su accordo delle società, sancito dalla Federazione, è stato anticipato alle ore 14.

