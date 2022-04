La parola d'ordine, fra i biancoblù, è non demoralizzarsi. Perchè purtroppo ha lasciato il segno lo 0-2 incassato ieri dal Carbonia in casa contro l'Ostiamare: sconfitta che ha interrotto i risultati eccellenti conseguiti in marzo, mese servito ai minerari a risalire dall'ultima alla quartultima posizione in classifica del torneo di serie D. Ma questo inizio di aprile si apre col Carbonia che scende al terzultimo posto e perde terreno (due punti sotto) nei confronti del Lanusei. Ora più che osservare i risultati degli altri, il Carbonia fa mea culpa per i suoi demeriti: "Squadra ieri poco brillante e si vedeva subito - analizza il presidente Stefano Canu - certo è che sul finire del primo tempo se non avessimo sprecato quella clamorosa occasione da rete, l'inerzia della gara sarebbe stata un'altra e magari adesso staremmo a parlare di un altro risultato, ma come non ci siamo esaltati eccessivamente ripensando al marzo eccezionale così ora non ci demoralizziamo per la sconfitta in casa contro una formazione terza nel budget speso a inizio stagione per affrontare il torneo". Inizia oggi una settimana per il Carbonia privo di impegni infrasettimanali ma densa di allenamenti: "Dopo un mese è la prima volta che succede - conclude il presidente - è utile per tirare il fiato": Il Carbonia conta di recuperare la punta Padurariu ieri assente contro l'Ostiamare.

