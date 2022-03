Era stata rinviata due volte, la prima perché in piena ondata Covid, la seconda pochi giorni fa perché i laziali avevano perso l'aereo. Ma il Carbonia sa che domani pomeriggio alle ore 15 fra le mura amiche dello stadio Zoboli non può perdere uno degli altri treni che potrebbero portare alla salvezza. La squadra di David Suazo, ultima in classifica nel girone G della serie D, ha a disposizione quasi tutta la rosa per quest'altro match da dentro o fuori.

Tour de force. L'Aprilia si trova a metà classifica, ha una difesa arcigna e un attacco non particolarmente prolifico, ma il Carbonia da tempo riesce comunque ad andare in gol ad ogni giornata. “Il recupero di domani - sottolinea il presidente Stefano Canu - fa parte di quel tour de force di marzo che ci rivelerà se saremo in grado o meno di agganciare il treno salvezza: la squadra è carica e sta bene”. I minerari sono reduci domenica dalla incoraggiante e sofferta vittoria 2-0 contro il Lanusei con reti di Alessio Murgia e Cristian Padurariu: a fine partita la formazione ha incontrato i tifosi in festa che dopo 15 mesi sono potuti tornare a fare il tifo per i colori biancoblù direttamente allo stadio.

