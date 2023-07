La svolta è questione di giorni, se non di ore, ma il clima attorno alla presidenza del Carbonia si arroventa al punto che partono querele. La dirigenza del Carbonia, che più volte di recente si è detta pronta a un cambio della guardia, ha incontrato due gruppi distinti che si sono detti concretamente interessati a rilevare il Carbonia. Incontri, svoltosi allo Zoboli, considerati proficui al punto che potrebbe avvenirne un altro già oggi.

«C’è interesse – ammette il presidente Stefano Canu – di chiudere la negoziazione: entrambi i gruppi mostrano aperture».

Parte della questione ruota sulla condizione economica. Il Carbonia non naviga nell’oro ma la situazione parrebbe non essere così drammatica. I gruppi avrebbero ottenuto i documenti richiesti. Ma il tema inerente l’imminente cambio della guardia è diventato così virale sui social che i commenti non sono mancati.

Al punto che il presidente Stefano Canu si è visto costretto «a sporgere formale querela nei confronti di chi in questi giorni si è lasciato andare nei miei confronti ad autentiche diffamazioni e calunnie». Intanto di recente, Claudio Sanna, 54 anni, è stato designato come nuovo direttore del settore giovanili. Ex calciatore del Carbonia, Sanna vanta un’esperienza consolidata: «Correttezza, divertimento e crescita dei ragazzi saranno i miei obiettivi».

