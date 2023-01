Il big match del calcio regionale questo weekend è la finale della Coppa Italia di Eccellenza. Domani alle 15 ad Abbasanta si sfidano Carbonia e Budoni, grandi protagoniste in campionato, per il primo titolo stagionale. In palio anche un posto nella fase nazionale, dove il primo turno sarà a metà febbraio contro una formazione laziale: per chi arriva in fondo c'è un posto in Serie D, sfiorato dall'Ossese la scorsa stagione che si fermò alle semifinali col Barletta. Arbitra Salvatore Fresu della sezione di Sassari, in campionato è finita 1-1 allo "Zoboli" il 30 ottobre.

Qui Carbonia. «Ci siamo allenati bene, siamo pronti», afferma l'allenatore Diego Mingioni. «Abbiamo curato i dettagli nella preparazione alla partita, siamo consapevoli di poter fare una bella gara. Il clima complessivo è sereno, sappiamo di essere sfavoriti perché dall'altra parte c'è una squadra costruita per vincere tutto. Vogliamo divertirci, sicuramente lo faremo anche domani cercando di dare il massimo. E andando in campo per vincere». Nei minerari, che la Coppa Italia l'hanno già vinta nel 2020, squalificati Jesús Prieto e Fabio Porru, in dubbio il difensore centrale argentino Ayrton Hundt. Rafael Monteiro è un ex: l'attaccante era a Budoni nella scorsa stagione.

Qui Budoni. «Arriviamo nelle migliori condizioni, ma è una finale quindi partita che non si presta a nessun pronostico», il giudizio del tecnico dei galluresi Raffaele Cerbone. «Sarà una gara complicata, contro una squadra che si sta facendo rispettare da tutti. Sarà un compito arduo, proveremo a portare la coppa a casa». Nel Budoni, alla sua prima finale di Coppa Italia e secondo a -3 dal Latte Dolce, manca Juan Ortiz squalificato ma in attacco c'è il bomber Giuseppe Meloni, grande ex. «Sono molto contento perché abbiamo superato due-tre mesi con cinque giocatori sempre fuori e ha inciso tanto. Adesso, avendoli recuperati tutti, possiamo scegliere con serenità: prima non eravamo messi benissimo a livello numerico, ora abbiamo più frecce al nostro arco», aggiunge Cerbone.

Probabili formazioni

Carbonia (4-3-1-2): Idrissi; Cocco, Isaia, A. Mastino, Pitzalis; Dore, Serra, Fidanza; Porcheddu; Muscas, Monteiro. Allenatore: Mingioni

Budoni (3-4-2-1): Riccio; Caparrós, Farris, Satta; Assoumani, Scioni, Steri, Raimo; Santoro, Spano; Meloni. Allenatore: Cerbone

