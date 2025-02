A poche ore dal complicatissimo match contro il Monastir che lotta per le posizioni di vertice mentre il Carbonia è ancora alla ricerca di una salvezza tranquilla, Il club minerario torna sul mercato: ha raggiunto l’accordo contrattuale con Antonio Corsini, classe 2004, difensore giovane ma già di notevole esperienza in campionati superiori a quelli dell'Eccellenza.

Originario di Iglesias, dopo le giovanili al Cagliari calcio, dove ha fatto tutte le categorie fino alla Primavera, ecco il passaggio al Perugia in serie C e successivamente esperienze in serie D a Imperia e Riccione. Ora il rientro in Sardegna e al Carbonia dove si è già posto a disposizione dell'allenatore Diego Mingioni. Antonio Corsini va ad integrare una rosa che in queste settimane, grazie ad alcuni colpi di mercato continui, si è indubbiamente rafforzata.

© Riproduzione riservata