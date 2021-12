Dicembre si è confermato in casa biancoblù mese di cambiamenti, se non di vere e proprie epurazioni. Dopo Kassama il Carbonia, ultimo con sette punti (erano 8 ma è scattata la penalizzazione) nel girone G del campionato di Serie D, ha ceduto anche il difensore centrale Juan Della Casa e il portiere Mirco Atzeni. Sono finiti al Li Punti e all’Atletico di Uri. Operazioni di mercato bilanciate dall’arrivo del centravanti Alessandro Aloia, figlio d’arte, e del mediano Mirco Carboni. Dopo la pesante sconfitta contro il Muravera, la dirigenza aveva deciso di dare una stretta nella rosa guidata da David Suazo, con la netta e sgradevole sensazione che non tutta la squadra fosse adeguata ad affrontare il difficile campionato in cui i minerari hanno un solo obiettivo: salvarsi. “I ragazzi si stanno allenando con grande impegno – ammette il presidente Stefano Canu – sia chi è rimasto che i nuovi arrivati, e riteniamo di poter affrontare il resto della stagione con la serenità necessaria a conquistare la permanenza in D”.

