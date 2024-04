A 180 minuti dalla fine del campionato di Eccellenza, il Carbonia farà di tutto intanto per giocarsi la salvezza col sistema degli spareggi, e poi per porsi in posizione di vantaggio nei confronti delle concorrenti.

Molto si dovrà alle prossime due gare dei minerari: quella di domenica contro la retrocessa Villacidrese si disputerà sul comunale di Segariu. I minerari non hanno squalificati, ma alcuni giocatori acciaccati il cui peso specifico in questo momento della stagione è notevole: il centrale difensivo Wojcik autore del gol vittoria di domenica scorsa contro il San Teodoro, e il centrocampista Cordoba: «Siamo fiduciosi nel loro recupero – ammette il presidente Stefano Canu – meno purtroppo per Dore le cui condizioni gli impongono di fare ancora lavoro differenziato».

Ancora più fondamentale sarà però l’ultima di campionato il 29 di aprile in casa nel manto erboso naturale dello Zoboli contro l’Ossese, formazione che all’andata superò il Carbonia per 5-0. Bosa e Tharros sono le altre concorrenti per la salvezza. Il Carbonia proviene da cinque risultati utili consecutivi.

