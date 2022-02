Morale non proprio alle stelle oggi fra le file del Carbonia dopo la sconfitta incassata ieri nel Lazio contro la Vis Artena. E allenamento a porte chiuse deciso da David Suazo apparso anche ieri abbastanza deluso dopo il 3-1 subito contro una formazione non irresistibile e frutto di un paio di disattenzioni difensive su palle inattive. Oggi l'ex idolo rossoblù si è soffermato a lungo con giocatori e tecnici per rivedere alcune fasi cruciali della gara di ieri (in particolare gli errori) e ha poi diretto un allenamento serrato in vista della prossima gara. Ma già ieri a fine partita ha auspicato un "cambio di mentalità" fondamentale per trarre il Carbonia dall'ultimo posto in classifica.

