Sebastiano Pinna ritrova Mirco Carboni. Il classe '91, nell'ultima stagione al Lanusei sempre in Eccellenza, è un nuovo giocatore della Ferrini: un accordo cercato da tempo, che i cagliaritani hanno appena perfezionato per rinforzare il centrocampo.

Si riuniscono così due dei protagonisti della promozione in Serie D del Castiadas nel 2017-2018, quando Carboni era allenato proprio da Pinna nella sua ultima esperienza prima di passare alla Ferrini (dove ha preso la guida della squadra a dicembre 2018). Si tratta del terzo innesto per la nuova stagione, dopo Sandro Scioni proveniente dal Budoni (ha giocato assieme a Carboni al Castiadas ed è reduce dalla vittoria dei playoff nazionali di Eccellenza) e l'attaccante Sebastiano Galloni dall'Arbus.

Per il resto confermato il gruppo storico, dal capitano Alessandro Bonu e Federico Boi in difesa all'attaccante Gianluca Podda passando per Alberto Usai, più fra gli altri i due rinforzi di dicembre dell'anno scorso Marco Manis fra i pali e Alessio Figos di punta. La società, come più volte ribadito, ha come obiettivo primario la salvezza tranquilla e nelle ultime settimane ha visto partire altri giocatori parte integrante del terzo posto conquistato nelle scorse due stagioni, come Matteo Argiolas (Villasimius), Lorenzo Camba (richiesto da diverse società) e Alessio D'Agostino (Monastir).

