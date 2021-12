Prosegue il processo di crescita agonistica per Lorenzo Carboni, giovane tennista algherese che da oltre un anno si allena con il Piatti Tennis Team.

La finale. Carboni si è issato fino alla finale del tabellone principale del singolare maschile Under 16 dell'Eddie Herr, uno dei tornei internazionali di tennis giovanile più importanti del mondo disputati sul cemento di Bradenton, in Florida.

Il tabellone. L'algherese ha messo in fila il kazako Aldiyar Abzhan (6-0, 6-2 al primo turno), il thailandese Thanaphat Boosarawongse (testa di serie numero 7, 6-2, 6-1 nei sedicesimi) e gli statunitensi Robert Zhang (numero 14 del seeding, 6-2, 7-6 negli ottavi di finale), Juan David Velasquez Ariza (testa di serie numero 1, 6-2, 6-2 nei quarti) e Andrew Delgado ( 6-1, 7-6 in semifinale). Nella sfida per il titolo, ha ceduto con un netto 6-0, 6-1 davanti a un altro statunitense, Rudy Quan.

