Scontro diretto in vista per Capo d'Orso Palau, prima in Serie B1 femminile e che domani chiuderà l'anno con il big match contro Legnano. Le galluresi ricevono infatti la seconda in classifica che insegue a 4 lunghezze di distanza. Dopo 9 vittorie in altrettante gare, Capo d'Orso non vuole fermarsi e proverà a firmare un ulteriore allungo.

B2 femminile. Sarà scontro diretto contro la seconda in classifica anche per la San Paolo, capolista del girone N. Le cagliaritane potranno consolidare il primato contro la Pol. Dil. Talete, 6 punti indietro in graduatoria. La Smeralda Ossi cerca riscatto nell'impegno esterno contro la Volley Friends Roma. A caccia di continuità l'Alfieri Ajò Energia sempre a Roma contro la Revolution Volley. Rinviata la trasferta della Corren Ghilarza sul campo dell'Acqua e Sapone Roma.

B maschile. Va a caccia del primo posto Sarroch, che giocherà domenica sul campo della capolista Lazio, avanti solo di un punto rispetto agli isolani. Domani sarà derby salvezza tra Silvio Pellico Sassari e VBA Olimpia Sant'Antioco. Trasferte romane per Cus Cagliari e Airone Tortolì, rispettivamente contro Casal Berton e Amin 21 K Roma 7 Volley.

