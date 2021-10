Buona partecipazione, nell’area congressuale dell’Horse Country, ad Arborea, per l’incontro organizzato dalla Figc Sardegna tra i rappresentanti delle società, dirigenti e capitani del torneo di Eccellenza, e il Comitato regionale Arbitri.

L’evento. L’iniziativa è stata un’occasione di confronto e conoscenza sul regolamento in alcune situazioni di gioco. In particolare si sono cercate di chiarire le situazioni dubbie sui falli di mano e gli interventi in gioco pericoloso. Non solo, è stata la prima volta in cui i protagonisti del rettangolo di gioco si sono potuti scambiare opinioni e punti di vista sulle situazioni riguardanti il regolamento. Oltre alle società presenti il presidente della Figc Sardegna Gianni Cadoni, il presidente del Comitato Regionale Arbitri Marcello Angiuoni, il responsabile del Settore Giovanile e Scolastico Fabrizio D’Elia e il rappresentante dell’associazione calciatori Daniele Corsi. Una serata arricchita dai tanti interventi dei presenti.

Il Comitato regionale. “E’ stato un incontro – commenta il presidente Cadoni – fortemente voluto da parte nostra. E, devo dire, anche ben riuscito. E’ un momento di confronto importante in cui le componenti federali, quella degli allenatori e degli arbitri tutti assieme hanno decretato un avvicinamento delle parti”.

Gli arbitri. Una grande novità che sa di svolta anche per la classe arbitrale. “Un incontro – commenta Angiuoni – fondamentale per poter crescere come movimento in Sardegna. Dobbiamo cambiare proprio a livello culturale. Abbiamo già iniziato lo scorso settembre e dobbiamo proseguire, noi siamo a disposizione”.

