Il sesto posto in classifica nel girone B della Serie C, lo stesso di Olbia è Torres, basta ai dirigenti del Pontedera per confermare – dopo poco più di metà campionato – Max Canzi anche per la prossima stagione.

L’ex allenatore della Primavera del Cagliari, e poi dell’Olbia, con cui nell’ultima annata ha centrato una storica qualificazione ai playoff per la Serie B, sta quindi raccogliendo i frutti di un lavoro che, anche a Pontedera, sembra essere stato di livello.

Almeno a giudicare dal giudizio dei dirigenti della società toscana: «L’U.S Città di Pontedera comunica di aver raggiunto in data odierna l’accordo per il rinnovo contrattuale con mister Massimiliano Canzi, che sarà quindi l’allenatore granata anche per la prossima stagione», è scritto nella nota ufficiale del club. «La decisione, condivisa da tutta la società, nasce sia dagli ottimi risultati conseguiti sul campo, sia dalla condivisione del progetto sportivo iniziato quest’anno. Per l’U.S Città di Pontedera il rinnovo di mister Canzi vuole essere un importante segnale di continuità e di rafforzamento del percorso fatto fino a oggi. Sperando di ottenere i migliori risultati già in questo finale di campionato, per il Club Granata l’obiettivo sarà quello di migliorarsi ancora, sia nella struttura societaria che in quella tecnica».

