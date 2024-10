La partita di Seconda categoria, girone C, fra Flumini Quartu e Perdesdefogu in programma questa mattina non è stata giocata per impraticabilità del campo di gioco, rimasto in parte allagato dalla pioggia abbondante della notte. La gara non è neppure iniziata. Le due squadre sono ancora a zero punti in classifica.

Sempre in Seconda categoria nell'anticipo del girone B, il San Basilio ha vinto a Sinnai per 3-1, il Sarroch ha piegato il Pula per 2-0, la Sulcitana ha battuto il Bindua per 3-1. Pari (1-1) fra Castor e Castiadese; vittoria per 6-1 dell'Escalaplano sul Girasole e dell'Osini che ha travolto il Lotzorai per 7-2. Il Capoterra ha vinto per 1-0 a Dolianova. Il Seulo ha vinto per 1-0 ad Arborea. Successi anche per Porto Cevo (2-0 al Porto Rotondo), del Santa Teresa (4-1 al Funtanaliris), del Pauledda (2-1 al Doria), dello SP Alghero (1-0 al Tissi), del Bonnanaro (2-0 al Calmedia), del Santu Pedru (8-0 al Sorgono), dell'Ollolai (7-0 al Phinis).

© Riproduzione riservata