Il nuovo campo di calcio ha ospitato domenica scorsa la gara di Eccellenza fra il Sant'Elena e la Ferrini, presto sarà pronta anche la pista per l'atletica leggera realizzata attorno al rettangolo di gioco. Maracalagonis si dota così di nuovi importanti impianti sportivi.

«Per il futuro – dice la sindaca Francesca Fadda – puntiamo anche a realizzare la tribuna coperta e adeguare gli spogliatoi: ricordo che l’intera area sportiva di “Sa Mura” sarà riqualificata con fondi del Pnrr».

Il nuovo stadio potrebbe contribuire a rilanciare il calcio in paese che in passato ha avuto una squadra in Promozione. Anche la pista per l’atletica è stata ultimata, pronta per essere utilizzata.

Ad attendere c’è soprattutto una società di buon livello come l’Atletica Maracalagonis. Ed è il sogno delle giovani promesse, che in pochissimi anni ha lanciato atleti di valore nazionale in quasi tutte le categorie. «Stiamo crescendo – dice la presidentessa Lucia Mascia –: la disponibilità della pista non potrà che contribuire a fare crescere ulteriormente anche il nostro movimento».

