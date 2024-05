Nonostante una grande stagione il Cus Cagliari deve arrendersi al Cus Lecce nella semifinale del campionato nazionale universitario che si gioca in Molise. I cussini sono stati battuti 3 a 2. Le reti tutte nel primo tempo. I rossoblù per due volte in vantaggio, con reti di Zedda al 4’ e Camba al 21’, sono stati quasi subito raggiunti e poi un rigore genero ha premiato i giallorossi.

Nel secondo tempo, i ragazzi di Claudio Meloni tengono il pallino del gioco ma sia l'incrocio che il portiere avversario negano la gioia del sogno di partecipare alla finalissimo.

«Un peccato», dice il direttore sportivo, Andrea Vargiu. «La squadra ha disputato una grande gara e non meritava questa sconfitta». Domani (venerdì) il Cus gioca contro il Cosenza per la medaglia di bronzo.

