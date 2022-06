Si è appena conclusa a Chianciano Terme (ZI) la seconda edizione dei Campionati italiani di boxe Elite under 22. La rassegna ha visto impegnati 4 boxeur (3 ragazzi e una ragazza) provenienti dalla Sardegna.

Tutti hanno conquistato la medaglia, anche se nessuno ha vinto il titolo. Il miglior risultato conseguito è il secondo posto conquistato da Lorenzo Fais (Sulcis Boxe) nella categoria 51 kg. Medaglia di bronzo invece per Siria Argiolas (Boxe Elmas) nei 50 kg, Marco Russo (Soutside Gym Cagliari) nei 54 kg e Samuele Canu (Nord Ovest Academy Sassari) nei 60 kg. Quest'ultimo è stato l'unico degli isolani a cominciare il torneo dagli ottavi di finale, battuto in semifinale dal forte Almourchid Youssef, che si è aggiudicato anche il titolo.

Per Samuele Canu si prospetta a breve il passaggio nei professionisti.

Gli altri impegni. Mentre per la Nord Ovest Academy Sassari gli impegni continueranno dal 1 al 3 luglio a Lido di Fermo, dove si terranno le fasi nazionali di Gym boxe. Saranno 4 i pugili (campioni regionali) che difenderanno i colori della società: Simona Rassu (52 kg) e Marta Brozzu (57 kg) nei Senior, Alessandro Chessa (69 kg) e Alessandro Minniti (81) kg nei Master. “La boxe sarda e quella sassarese stanno attraversando un buon momento - commenta il tecnico della Nord Ovest Academy Claudio Iannarelli -. Anche nella Gym boxe contiamo di fare una buona figura. È una sezione di pugilato più dolce che sta riscuotendo un grande successo in ogni palestra ed è alla portata di tutti coloro che amano questa disciplina”.

