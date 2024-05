Domenica 2 giugno anche il comune di Porto Torres sarà coinvolto nell’edizione 2024 del Rally Italia Sardegna 2024, l'unica prova italiana del Campionato del Mondo Rally della FIA, in programma dal 30 maggio al 2 giugno. La manifestazione è organizzata dall'Automobile Club d'Italia (ACI) con il supporto della Regione Sardegna.

Sono 87 gli equipaggi in gara in rappresentanza di 34 nazionalità che, con partenza da Alghero giovedì 30 giugno, affronteranno un percorso di oltre 260km cronometrati di strade sterrate per 16 prove speciali raccolte nel Nord della Sardegna. Dei 21 equipaggi italiani in gara 8 sono sardi. Per l’occasione il Comune di Porto Torres metterà a disposizione degli spazi per gli addetti ai lavori (organizzazione, team, media) e per il riordino delle vetture in gara.

L’ordinanza della Polizia Locale prevede dalle ore 20 di sabato 1 giugno alle ore 14 di domenica 2 giugno, l'interdizione al transito e/o sosta per tutti i veicoli, nelle aree individuate come idonee al riordino, transito, stazionamento e partenza delle auto partecipanti.

Le aree sono: Piazzale della Stazione Ferroviaria (via Stintino), area di parcheggio del lungomare Balai compresa tra il civico 68 e la via Romagnosi, piazzale Corazzata Roma, corsia di sosta che dall’intersezione lungomare Balai/via Romagnosi conduce al civico 95/A della via Balai. Al fine di consentire le fasi di partenza delle auto partecipanti dai rispettivi piazzali del Lungomare interessati in direzione sp 81, dalle ore 6 alle ore 14 di domenica 2 giugno viene interdetto al transito il tratto viario che dalla intersezione del lungomare Balai con la via Croce conduce alla intersezione della via Balai con la ex sp81, nonché il tratto della via Romagnosi in immissione al lungomare Balai, dove sarà consentito il solo traffico locale. Nel piazzale della stazione ferroviaria sarà installato un rifornimento di carburante per le vetture dei concorrenti.

