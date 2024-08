In Promozione, continua a fare shopping il Bonorva. La società biancorossa ha ingaggiato l’esterno d’attacco Mattia Asara (1995), ex Lanteri, Li Punti e Sennori, il difensore centrale Julian Scigliano (1996), ex Stintino e Macomerese, il centrocampista Emanuele Fois (1997), con esperienze con Ploaghe, Lanusei, Tonara e Taloro Gavoi, l’esterno basso di difesa Matteo Sanna (1999), ex Stintino e Usinese, il terzino sinistro Antonio Mastino (1998), proveniente dal Li Punti ed il metronomo Cristian Luiu (1992), ex Li Punti e Usinese.

Il direttore sportivo del Pirri, Stefano Siddi, ha chiuso le trattative con Matteo Pilloni (2004), che arriva in prestito dal Monastir, e Mirko Loi (1997), cresciuto nelle giovanili del Cagliari ed ex Tortolì.

L’Idolo ha tesserato gli spagnoli Jose Antonio Garre Martinez, attaccante classe 1996, e David Soto Recio, centrocampista del 2004.

Guido Fenza dovrebbe essere il nuovo allenatore del Castiadas.

Il Castelsardo ha tesserato il centrocampista Matteo Piras (1998), ex Calangianus e Usinese.

