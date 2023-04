Ultima giornata di Promozione che darà tantissimi verdetti domenica pomeriggio (ore 16). Sono poche le situazioni già definite, come per esempio il ritorno in Eccellenza del Tempio, per il resto si definiscono la vittoria di due gironi e la salvezza. Quattro anticipi fra squadre tranquille: oggi alle 19 Buddusò-Stintino nel Girone C, dove domani si giocano alle 17 anche Porto Torres-Macomerese e alle 18 Usinese-Lanteri Sassari. Nel B, sempre sabato alle 16.30, Abbasanta-Arborea.

Girone A. Il Villasimius fino a un mese fa sembrava già campione, poi si è fermato sul più bello. Dopo un punto in cinque giornate ha visto il vantaggio diminuire: +1 sul Castiadas, +2 sul Guspini. Se torna al successo in casa con la Verde Isola è fatta, altrimenti deve guardare le rivali: i biancoverdi di Cristian Dessì sono sul campo del La Palma ultimo e già retrocesso, i biancorossi di Marcello Angheleddu (che necessitano di due risultati favorevoli) sono ospiti dell'Atletico Cagliari. In coda rischiano in tante ma potrebbero anche non disputarsi i playout (con almeno sette punti fra quartultima e quintultima). Selargius-Andromeda è scontro diretto, coi padroni di casa che vincendo si salverebbero: spera di approfittarne il Cortoghiana che va a Villamassargia con una squadra già salva. Più complicata per l'Asseminese, penultima a -1 da Andromeda e Cortoghiana, ospite del Gonnosfanadiga. L'Orrolese può festeggiare in casa del CUS Cagliari.

Girone B. Anche qui una festa anticipata si è protratta fino all'ultima giornata. Il Barisardo ha però ritrovato la vittoria la settimana scorsa e dovesse ripetersi col Tortolì, nel derby ogliastrino, coronerebbe la seconda promozione di fila. Spera in un favore l'Idolo, a -2 e atteso dal match casalingo con l'Atletico Bono quartultimo. Retrocesse Bittese, Paulese e Tonara, per i playout si decide tutto in Siniscola-Santa Giusta (30 punti contro 33) e col Posada (quintultimo a pari punti a quota 30) ospite del Fonni.

Girone C. Il Tempio ha già festeggiato. Oschirese (27 punti), Coghinas (22) e Thiesi (19) si giocano i due posti playout e quello restante di retrocessione diretta: la terzultima sfida la quintultima, quella in mezzo (il Coghinas) riceve l'Ozierese fanalino di coda e già retrocesso come il Buddusò.

