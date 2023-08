La serie D inizia il 10 settembre con la partecipazione come nell'ultima stagione di appena quattro squadre. Non c'è più l'Arzachena che dopo la mancata iscrizione al torneo, è stata ripescata in Prima categoria, Ci saranno le neo promosse Budoni, Latte Dolce, La Cos Ogliastra Sarrabus e Atletico Uri.

Ancora non si conosce la composizione dei gironi: aspettano ovviamente le sarde che lo scorso anno, sono state abbinate anche a squadre campane con trasferte lunghissime. Potrebbe accadere anche questa volta. L'allenatore della Cos Francesco Loi, non fa molta differenza: «Ci adatteremo alle decisioni della Figc, non è sempre facile fare i gironi con problemi di distanze. Problemi anche di ordine pubblico che possono sorgere con troppi derby in programma. Noi accetteremo le decisioni della Figc».

Per la composizione dei gironi si attendono le conclusioni di alcuni ricorsi. Come quello della Regina che esclusa dalla Serie B attende l'esito del suo ultimo ricorso. Se non lo vincere, rischia di finire in Serie D o anche nei dilettanti. Intanto le quattro sarde attendono: Latte Dolce, Uri e Budoni giocheranno il primo turno preliminare di coppa. Per la Cos l'esodio ufficiale stagionale sarà direttamente in campionato il 10 settembre.

© Riproduzione riservata