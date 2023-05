Missione compiuta per la Costa Orientale Sarda (Serie D, girone G). La squadra di Francesco Loi ha conquistato la salvezza con una giornata di anticipo. Nelle ultime dieci giornate ha raccolto ben 20 punti quasi la metà del totale (43).

Ventitré i punti nelle precedenti 23 gare. Una grande rimonta per i canarini che erano finiti addirittura in zona retrocessione diretta dopo la sesta giornata di ritorno. «Sapevamo che sarebbe stato difficile», dice Loi. «Siamo riusciti a centrare l’obiettivo. E’ il primo anno per questo nuovo progetto. Il livello del girone», continua, «è altissimo. Aver ottenuto la salvezza con una giornata di anticipo è una grande cosa. Gran merito va ai ragazzi che anche nel periodo più buio sono stati capaci di reagire. Sono loro gli artefici di questo risultato».

Domenica prossima si gioca l’ultima giornata. La Costa Orientale Sarda farà visita al Real Monterotondo. Con un pareggio Mancosu e compagni confermerebbero l’ottava posizione.

