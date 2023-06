Sono entrambi classe 2003, quindi in quota giovani, ma col vantaggio di essere titolari affidabili: il Latte Dolce ha confermato il portiere Davide Congiunti e il centrocampista Luigi Piredda.

Nativo di Torralba, il portiere Congiunti si è reso protagonista di un ottimo campionato e ha contribuito a fare della difesa sassarese la seconda meno battuta dell'Eccellenza. Debutta in serie D ma è fiducioso: «Sono sicuro che anche in virtù delle attuali riconferme, questo gruppo possa dire la sua anche in Serie D».

Il centrocampista Piredda, invece, è originario di Osilo e la serie D l'ha conosciuta già due anni fa col Latte Dolce. Nella stagione passata ha firmato 4 reti. «Mi aspetto sicuramente un campionato diverso: l’anno scorso abbiamo fatto un grande campionato in Eccellenza riuscendo a ottenere la promozione, ma sappiamo che la serie D è una categoria in cui il livello si alza e non di poco. Serve quindi la solidità del gruppo dell’anno scorso e, forse, anche qualcosa in più».

