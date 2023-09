Alla prima giornata ha battuto il Latte Dolce, alla terza, ieri, l'Atletico Uri, dopo aver pareggiato in trasferta la seconda gara del torneo. Così la matricola Budoni (ma la D l'ha giocata per diversi anni), si è presa il primo posto del girone G e della Serie D, assieme a Cyntia e Nocerina.

Una bella sorpresa: la squadra di Raffaele Cerbone gioca bene e fa punti. Domenica la squadra sarda giocherà in trasferta a Roma con la Trastevere.

«Contro l'Uri abbiamo giocato una buona gara – dice mister Cerbone – . L'Uri è una buona squadra, difficile da affrontare. Ci siamo complicati la vita col gol subito, siamo riusciti comunque a fare la seconda rete e a vincere. Il nostro obiettivo è la salvezza».

Amaro pari della Cos che in vantaggio di due gol si è fatta raggiungere dall'Ischia. Una gara che si poteva e si doveva vincere. Il Latte Dolce ha sprecato più di una occasione e ha perso in casa della Cavese. Peccato, il pari era a portata di mano. La squadra di Giorico perde così la seconda trasferta in altrettante gare dopo la sconfitta di Budoni.

