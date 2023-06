Nel campionato di Serie D, l’Atletico Uri dopo aver confermato Massimiliano Paba, si è assicurato le prestazioni del centrocampista Clayton Valentini. Il giocatore italo brasiliano, classe 2004, nella scorsa stagione si è messo in mostra col Villasimius, formazione con cui ha vinto il campionato di Promozione.

L’esterno sinistro Lorenzo Loi lascia la Costa Orientale Sarda e si accasa con i vicini del Villasimius (Eccellenza). Alla corte del neo tecnico Nicola Manunza arrivano anche i centrocampisti Luca Melis, ex Monastir, l'inglese Mattew Savage, ex Muravera, Castiadas e Monastir e il portiere Kirby, ex Carbonia.

Chiuse le trattative pure con gli attaccanti Matteo Argiolas (Ferrini) e Kassama Sariang (Monteponi) e il difensore Alessandro Mancusi (Monteponi).

