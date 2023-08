La Costa Orientale Sarda ha deciso, in collaborazione con le sedi Avis di Tortolì, Tertenia e Muravera, di mettere a disposizione 𝟏𝟎 𝐛𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐨𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 per la partita di Coppa Italia del 3 settembre, che si giocherà contro il Latte Dolce presso il campo Is Arranas, a Tertenia.

Partecipare è semplice: basta mandare un messaggio via WhatsApp entro le ore 12 di venerdì 1 settembre se si è effettuata una donazione di sangue nel corso del 2023 presso una delle tre sedi indicate.

Venerdì pomeriggio verranno estratti i 10 vincitori che potranno usufruire dell’ingresso omaggio per la partita di domenica per la Coppa Italia di Serie D.

© Riproduzione riservata