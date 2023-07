Per la Cos Costa orientale le vacanze stanno per finire. La preparazione inizierà martedì con una squadra parecchio rinnovata.

Sono arrivati Alessandro Aloia, Antonio Loi, Massimiliano Manca, Federico Bonu, Matteo Gallo, Andrea Satta e Victor Gomez oltre ai tanti fuori quota. Numerose anche le conferme. L'allenatore Francesco Loi conosce le difficoltà della Serie D, ma è fiducioso.

«Si parte sempre con lo stesso obiettivo – dice il segretario Franco Palleschi – e cioè la permanenza nella categoria. Ormai la Serie D la conosciamo bene e sappiamo che le insidie sono tante. Stiamo allargando il progetto. Oltre alla Juniores, obbligatoria, stiamo allestendo sia la formazione Under 18 che gli Allievi. Abbiamo raggiunto un accordo col Comune di Loceri per l’utilizzo della struttura comunale per gli allenamenti del nostro settore giovanile in esclusiva, garantendo da parte nostra supporto e un ambiente idoneo alla crescita calcistica dei ragazzi. Abbiamo avuto – continua Palleschi – un ottimo riscontro in termini di adesioni dall’Ogliastra, dal Sarrabus, dal Gerrei ma anche dal Sulcis e dal Cagliaritano. Nell’ultimo stage hanno partecipato oltre settanta giovani provenienti da tutta l’Isola».

Intanto sono state ufficializzate alcune cariche. Davide Moi è il nuovo responsabile sportivo del settore giovanile, Fabio Todde responsabile dei dirigenti del settore giovanile. Marco Tangianu guiderà la Juniores e Marco Tascedda l’Under 18.

