Dopo il Cagliari, affrontato venerdì nel primo test estivo, l’Olbia se la vedrà con la Primavera rossoblù sabato a Buddusò, a partire dalle 18, il Calangianus a Calangianus il 4 agosto (ore 17) e il Latte Dolce il 12 agosto, con sede e orario ancora da stabilire.

Sono queste le squadre che i ragazzi di Leandro Greco incontreranno nelle tappe di avvicinamento alla stagione 2023/24 di Serie C, anche se, come da comunicazione del club gallurese, la lista è destinata ad accogliere almeno un altro allenamento congiunto dal momento che il debutto ufficiale è destinato a slittare per i ricorsi dei club esclusi.

Così l’esordio in Coppa Italia, previsto per il 20 agosto, sarà rinviato, pare, al 3 settembre, e la prima di campionato, in programma il 27 agosto, potrebbe giocarsi il 6 settembre: stando ai rumors, solo dopo il 29 agosto, quando il Consiglio di Stato metterà la parola fine a tutte le battaglie legali, sarà possibile formare i gironi e stilare i calendari, e, dunque, dare il via ufficialmente alla stagione.

© Riproduzione riservata