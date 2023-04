La Sassari calcistica festeggia le due squadre giovedì al "Vanni Sanna" con un'amichevole fra Torres e Latte Dolce. Inizio alle 17.30 con ingresso gratuito proprio per consentire la massima affluenza di tifosi.

La Torres celebra i 120 anni e la permanenza in serie C senza playout. Un risultato in linea con gli obiettivi societari per il ritorno tra i professionisti dopo 8 anni.

Il Latte Dolce festeggia invece i 50 anni di attività e il ritorno in serie D, dopo la cavalcata in Eccellenza che si è conclusa con la vittoria del campionato dopo l'estenuante duello col Budoni.

