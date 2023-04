Sabato all’ingresso principale dello stadio “Nespoli”, in occasione della delicatissima sfida tra l’Olbia e la capolista Reggiana, della penultima giornata del campionato di Serie C, i tifosi potranno ammirare la nuova lapide commemorativa in memoria di Bruno Nespoli.

Il giocatore – ruolo portiere – originario di San Sepolcro, scomparso nel 1960 dopo un incidente di gioco con la maglia bianca e al quale la struttura di via Ungheria è intitolata. Realizzata in marmo da un artigiano locale, è stata scoperta questa mattina dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi alla presenza del dirigente dei bianchi Gian Renzo Bazzu e dei bambini delle classi quarte e quinte elementari delle scuole Santa Maria e Isticadeddu.

«Ricordiamo un nostro giocatore che non era di Olbia, ma qui è venuto, innamorandosi della città, e poi è drammaticamente morto», ha detto Nizzi, che dell’Olbia è stato medico sociale. «Abbandonando le vecchie targhe abbiamo fatto una figuraccia, per cui, d’accordo con l’Olbia Calcio, che usufruisce della struttura, abbiamo deciso di realizzare una nuova targa, che vogliamo scoprire per dare solennità all’evento».

© Riproduzione riservata