Ultime sedute di allenamento per l’Olbia, che domani partirà per la Toscana, dove, domenica, a partire dalle 14.30, affronterà la Lucchese in occasione della 38ª e ultima giornata del campionato di Serie C.

Archiviato l’allenamento congiunto con la Polisportiva La Salette di metà settimana, la squadra di Roberto Occhiuzzi è tornata in campo oggi per definire gli ultimi dettagli della gara del “Porta Elisa”, in cui proverà a chiudere la stagione con una vittoria. Un risultato che equivarrebbe alla classica ciliegina sulla torta di un’annata iniziata malissimo e terminata più che bene, con la salvezza diretta conquistata con un turno d’anticipo.

Dal canto suo, l’avversario è determinato a consolidare l’ottavo posto in ottica playoff, ma avrà il suo bel da fare con le defezioni. Nelle ultime ore la Lucchese ha registrato, infatti, gli acciacchi di Fabbrini e Franco, che vanno ad aggiungersi in infermeria a Rizzo Pinna e a Bianchimano: i suddetti assisteranno alla sfida del “Porta Elisa” dalla tribuna, costringendo l’allenatore dei rossoneri Ivan Maraia a modificare l'undici di partenza con l’Olbia.

Infine, la solidarietà. In occasione del 1° maggio e della manifestazione che si terrà in città nella giornata della Festa dei lavoratori, l’Olbia parteciperà a una raccolta fondi per la ricerca mettendo in vendita la maglietta originale e autografata del suo bomber Daniele Ragatzu.

