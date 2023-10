Dopo la partita con la Virtus Entella, in programma domani a Chiavari alle 14 per la 7ª giornata del campionato di Serie C, l’Olbia riposerà.

La sfida casalinga col Pineto di domenica 15 ottobre è slittata, infatti, a giovedì 2 novembre (ore 18.30).

Il rinvio è stato chiesto e ottenuto dal club gallurese per le convocazioni in nazionale di Nanni e Fabbri (San Marino) e di Rinaldi e Palmisani (Under 21 e Under 20 italiane), che privano l’allenatore Leandro Greco di quattro giocatori che vanno a sommarsi ad altri quattro assenti, ovvero gli infortunati Dessena, Mordini, Zanchetta e Boganini.

Con la squadra ridotta ai minimi termini è scattata dunque l’emergenza e la necessità di chiedere la riprogrammazione della partita con la matricola abruzzese.

© Riproduzione riservata