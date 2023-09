Oggi l’Olbia ha dato il via alla prevendita dei biglietti per il derby con la Torres, valido per la 3ª giornata del campionato di Serie C e in programma al “Nespoli” sabato alle 20.45.

La possibilità che la sfida venga anticipata a venerdì per motivi di sicurezza, data la concomitanza con l’ordinazione del nuovo vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, resta esigua, ma l’ultima parola spetta al Gos: se ne saprà di più domani.

Intanto, è scattata la caccia al biglietto per la sfida delle sfide, a proposito del quale la società ricorda che «per disposizioni di sicurezza, ai residenti nel comune di Sassari sarà possibile acquistare i tagliandi esclusivamente nel settore dedicato agli ospiti e solamente entro le ore 19 di venerdì 15».

Quanto ai tifosi locali, «sarà possibile acquistare i biglietti fino alle 19:45 di sabato 16 presso il botteghino dello stadio e fino alle 20:45 in tutti gli altri punti vendita e online».

