La conferma del tecnico Alfonso Greco, che verrà ufficializzata a giorni, fa intuire come si punti anche a mantenere l'ossatura della squadra che ha ottenuto la salvezza in serie C.

L'idea è quella di rinforzare il gruppo ma su una base collaudata anche tatticamente, in modo che si possa proseguire il lavoro impostato da Greco nella stagione appena conclusa, anziché ripartire da capo o quasi.

Tra i giocatori sotto contratto quelli che dovrebbero restare sono i difensori Antonello e Dametto, i centrocampisti Urso, lora e Masala, le punte Sanat, Ruocco, Diakite e Scotto. E' in scadenza ma dovrebbe essere confermato anche il difensore Pinna, che nel girone di ritorno ha dimostrato affidabilità come centrale e come terzino sinistro.

Per tutti gli altri si farà una riflessione, tenendo conto che comunque la Torres ha bisogno di ingaggiare tre esterni di spessore fra difesa e centrocampo, un attaccante e deve decidere come impostare il discorso del portiere se andare su una o due conferme (Salvato e Garau) oppure puntare su un giocatore nuovo.

